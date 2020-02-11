Китайский коронавирус может заразить 60% населения мира, - эксперт
Об этом сообщает The Guardian.
"Эпидемия коронавируса может распространиться на примерно две трети населения мира, если ее не удастся взять под контроль", - считает Габриэль Леун.
По словам Леуна, одного из главных эпидемиологов Гонконге, большинство экспертов считают, что каждый инфицированный в среднем будет передавать коронавирус минимум двум лицам. Предполагается, что "уровень поражения" среди населения мира может достичь 60-80%.
"60% населения мира - это страшная, большая цифра", - заявил Леун.
Даже если общий уровень смертности от коронавируса составит всего 1%, что, как считает Леун, возможно, если учитывать более легкие случаи течения заболевания, количество погибших может быть огромным.
- Напомним, по состоянию на 11 февраля количество умерших от новой коронавирусной инфекции 2019 - nCoV в Китае составило 1018 человек
- В Китае допустили, что новый коронавирус 2019-nCoV способен передаваться воздушно-капельным путем
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