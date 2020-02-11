 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКитайский коронавирус может заразить 60% населения мира, - эксперт

Китайский коронавирус может заразить 60% населения мира, - эксперт


фото: reuters
По мнению ученого-эпидемиолога из Гонконга Габриэля Леуна, пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, может заразить до 60% населения Земли, если не остановить его распространение

Об этом сообщает The Guardian.

"Эпидемия коронавируса может распространиться на примерно две трети населения мира, если ее не удастся взять под контроль", - считает Габриэль Леун.

По словам Леуна, одного из главных эпидемиологов Гонконге, большинство экспертов считают, что каждый инфицированный в среднем будет передавать коронавирус минимум двум лицам. Предполагается, что "уровень поражения" среди населения мира может достичь 60-80%.

"60% населения мира - это страшная, большая цифра", - заявил Леун.

Даже если общий уровень смертности от коронавируса составит всего 1%, что, как считает Леун, возможно, если учитывать более легкие случаи течения заболевания, количество погибших может быть огромным.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 февраля, 2020 вторник

больше новостей

11 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать