Китайский коронавирус может заразить 60% населения мира, - эксперт

11 февраля, 2020, 17:29

По мнению ученого-эпидемиолога из Гонконга Габриэля Леуна, пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, может заразить до 60% населения Земли, если не остановить его распространение

Об этом сообщает The Guardian.

"Эпидемия коронавируса может распространиться на примерно две трети населения мира, если ее не удастся взять под контроль", - считает Габриэль Леун.

По словам Леуна, одного из главных эпидемиологов Гонконге, большинство экспертов считают, что каждый инфицированный в среднем будет передавать коронавирус минимум двум лицам. Предполагается, что "уровень поражения" среди населения мира может достичь 60-80%.

"60% населения мира - это страшная, большая цифра", - заявил Леун.

Даже если общий уровень смертности от коронавируса составит всего 1%, что, как считает Леун, возможно, если учитывать более легкие случаи течения заболевания, количество погибших может быть огромным.