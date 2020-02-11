Контрразведка задержала мужчину, который пытался вывезти комплектующие к военному вертолету в Россию
11 февраля, 2020, 18:06
Вблизи села Лозно-Александровка Луганской области рядом с границей контрразведка СБУ остановила автомобиль местного жителя, в котором тот вез агрегат к вертолету Ми-24
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Контрразведка СБУ предупредила вывоз в РФ комплектующих к вертолета Ми-24
Оперативники спецслужбы вблизи государственной границы в районе села Лозно-Александровка Луганской области остановили автомобиль местного жителя.
При осмотре машины была обнаружена килевая часть военного вертолета Ми-24. Злоумышленник планировал пересечь таможенную границу в объезд официальных пунктов пропуска. На территории РФ груз должен был встретить его подельник.
Сейчас следователи спецслужбы осуществляют сбор доказательств и устанавливают источники происхождения агрегата.
- Напомним, 30 января в СБУ доложили о задержании боевика террористической группировки "Призрак", который воевал против Украины в 2014 под Сиверском
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