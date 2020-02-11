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Espreso.tvОбществоКонтрразведка задержала мужчину, который пытался вывезти комплектующие к военному вертолету в Россию

Контрразведка задержала мужчину, который пытался вывезти комплектующие к военному вертолету в Россию


фото: СБУ
Вблизи села Лозно-Александровка Луганской области рядом с границей контрразведка СБУ остановила автомобиль местного жителя, в котором тот вез агрегат к вертолету Ми-24

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Контрразведка СБУ предупредила вывоз в РФ комплектующих к вертолета Ми-24

Оперативники спецслужбы вблизи государственной границы в районе села Лозно-Александровка Луганской области остановили автомобиль местного жителя.

При осмотре машины была обнаружена килевая часть военного вертолета Ми-24. Злоумышленник планировал пересечь таможенную границу в объезд официальных пунктов пропуска. На территории РФ груз должен был встретить его подельник.

Сейчас следователи спецслужбы осуществляют сбор доказательств и устанавливают источники происхождения агрегата.

  • Напомним, 30 января в СБУ доложили о задержании боевика террористической группировки "Призрак", который воевал против Украины в 2014 под Сиверском

 

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