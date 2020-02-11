Конец ямочного ремонта и борьба с тендерными троллями: Зеленский дал задание Укравтодору
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совещании в Государственном агентстве автодорог, передает пресс-служба ОП.
Одна из задач проекта "Большая стройка", который будет запущен в Украине 1 марта, - строительство сети качественных автомобильных дорог, которые объединят всю Украину, рассказал президент.
"В 2020 году мы должны обновить 4 тыс. км дорог государственного значения, на это предусмотрено беспрецедентные средства в истории Украины - более чем 85 млрд грн. Это, во-первых, 31 млрд грн из Государственного дорожного фонда. Во-вторых, вовлечение в банках более 19 млрд грн под государственные гарантии. на прошлой неделе мной подписаны изменения в Бюджетный кодекс и Государственный бюджет на 2020 год, которые позволят "Укравтодору" все это сделать. И в-третьих, на строительство государственных дорог предусмотрена часть средств, которые мы получаем от НАК "Нафтогаз" за то, что они выиграли в Стокгольмском арбитраже", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что строительство и капитальный ремонт должны составлять примерно 80% всех дорожных работ.
"Ямочный ремонт должен уйти в прошлое", - заявил глава государства.
"Нам нужно строить для того, чтобы разрушить. Разрушить миф, что Украина и хорошие дороги - это несовместимые вещи", - добавил Зеленский.
Также, по его расчетам, в течение года должно быть построено 2,5 тыс. км дорог местного значения.
Масштабное строительство дорог поможет создать в Украине около 12 тыс. новых рабочих мест, утверждает президент.
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