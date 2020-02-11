Конец ямочного ремонта и борьба с тендерными троллями: Зеленский дал задание Укравтодору

11 февраля, 2020, 15:20

В 2020 году в Украине планируют обновить 4 тыс. км автодорог государственного значения, на что предусмотрены беспрецедентные средства - более 85 млрд грн. Часть этой суммы выделят из средств, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома" по итогам Стокгольмского арбитража.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совещании в Государственном агентстве автодорог, передает пресс-служба ОП.

Одна из задач проекта "Большая стройка", который будет запущен в Украине 1 марта, - строительство сети качественных автомобильных дорог, которые объединят всю Украину, рассказал президент.

"В 2020 году мы должны обновить 4 тыс. км дорог государственного значения, на это предусмотрено беспрецедентные средства в истории Украины - более чем 85 млрд грн. Это, во-первых, 31 млрд грн из Государственного дорожного фонда. Во-вторых, вовлечение в банках более 19 млрд грн под государственные гарантии. на прошлой неделе мной подписаны изменения в Бюджетный кодекс и Государственный бюджет на 2020 год, которые позволят "Укравтодору" все это сделать. И в-третьих, на строительство государственных дорог предусмотрена часть средств, которые мы получаем от НАК "Нафтогаз" за то, что они выиграли в Стокгольмском арбитраже", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что строительство и капитальный ремонт должны составлять примерно 80% всех дорожных работ.

"Ямочный ремонт должен уйти в прошлое", - заявил глава государства.

"Нам нужно строить для того, чтобы разрушить. Разрушить миф, что Украина и хорошие дороги - это несовместимые вещи", - добавил Зеленский.

Также, по его расчетам, в течение года должно быть построено 2,5 тыс. км дорог местного значения.

Масштабное строительство дорог поможет создать в Украине около 12 тыс. новых рабочих мест, утверждает президент.