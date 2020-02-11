Кабмин запустил горячую линию по предупреждению домашнего насилия, - Дубилет
Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.
"Проект действительно важен. По данным ООН каждая шестая женщина в Украине пережила по крайней мере одну из форм насилия в течение последних 12 месяцев. От 1 до 3 млн детей в Украине становятся свидетелями или жертвами домашнего насилия. Мой заместитель Юлия Гусева, которая координирует проект, периодически рассказывает мне истории тех, кто обратился в линию. Кровь стынет в жилах! " - написал Дубилет.
Он отметил, что проект запустили по новому принципу - на общей платформе. Благодаря этому Кабмин запустил горячую линию достаточно быстро, а также сэкономил около 25 млн грн бюджетных средств, которые изначально планировали потратить на создание отдельного колл-центра.
"Этот проект находится на пересечении сразу нескольких министерств. Именно такие проекты, в которых требуется привлечение различных команд, являются самыми сложными в Кабмине, но и наиболее эффективными", - добавил министр.
- Напомним, наказание за совершение домашнего насилия в судебном порядке вводится в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов или арест на срок до 6 месяцев. Также предполагается и ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до двух лет. Устанавливается уголовная ответственность за принуждение к браку.
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