Германия: в партии Меркель требуют как можно быстрее найти нового кандидата в канцлеры
Об этом сообщает DW .
От того, насколько быстро партии изберут нового кандидата, в общем зависит стабильность во всей Германии, заявил премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер.
"Не может быть персональных дискуссий в течение следующих девяти месяцев. Это парализует весь политический процесс", - подчеркнул он. Нужен "умный и быстрый процесс принятия решений".
В свою очередь председатель ХДС в Нижней Саксонии Бернд Альтгусманн также призвал к скорейшему определению кандидатуры на пост канцлера страны.
"Мы должны благоразумно и разумно, но в обозримом будущем ускорить процесс нахождения соответствующей личности. Луне задержек угрожать суровыми испытаниями", - отметил он.
На вторник, 11 февраля, запланирована встреча коалиционных фракций ХДС / ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге, на которой обсудят дальнейший план после заявления Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Оппозиционные партии также проведут встречи.
Как сообщалось, Аннегрет Крамп-Карренбауэр 10 февраля заявила, что покинет пост председателя ХДС и не будет выдвигаться в канцлеры. При этом она останется министром обороны ФРГ.
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