Евросоюз предоставит Украине 25 млн евро на диджитализацию, - Гончарук

11 февраля, 2020, 20:54

Кабинет Министров и Европейский Союз подписали новую программу поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине на 25 млн евро

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

"Только что правительство и ЕС подписали новую программу поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине на 25 млн евро. Диджитализация - это прежде всего победа над коррупцией", - отметил он.

Гончарук подчеркнул, что цель правительства - оцифровать 100% государственных услуг до 2024 года, а уже в 2020 году перевести в цифру 80% самых популярных государственных услуг

"Это международная техническая помощь, оказываемая Министерству цифровой трансформации в поддержку проектов с цифровизации. Украина стремится активно внедрять главу об электронных коммуникациях Соглашения об ассоциации. Никаких чиновников и очередей! Государство будет удобным сервисом для людей. Наша команда над этим работает ", - добавил премьер.