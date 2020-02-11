Евросоюз предоставит Украине 25 млн евро на диджитализацию, - Гончарук
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.
"Только что правительство и ЕС подписали новую программу поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине на 25 млн евро. Диджитализация - это прежде всего победа над коррупцией", - отметил он.
Гончарук подчеркнул, что цель правительства - оцифровать 100% государственных услуг до 2024 года, а уже в 2020 году перевести в цифру 80% самых популярных государственных услуг
"Это международная техническая помощь, оказываемая Министерству цифровой трансформации в поддержку проектов с цифровизации. Украина стремится активно внедрять главу об электронных коммуникациях Соглашения об ассоциации. Никаких чиновников и очередей! Государство будет удобным сервисом для людей. Наша команда над этим работает ", - добавил премьер.
Читайте также
-
6 февраля, 2020 Ксенофобские высказывания продюсера 1+1 унижают украинцев
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-