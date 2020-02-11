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Espreso.tvОбществоЕсли в Украине будет 70% от польской зарплаты, то тогда работники вернутся, - Зеленский

Если в Украине будет 70% от польской зарплаты, то тогда работники вернутся, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что работники вернутся тогда, когда будет мотивация

Об этом Владимир Зеленский заявил на видео, которое распространила в соцсетях пресс-служба Офиса президента.

"Я хочу, чтобы у нас средняя заработная плата, как в Польше. Я хочу верить, что, возможно, мы за эти 4,5 года осуществим эту мечту. Почему как в Польше? Потому что там уже несколько миллионов украинцев. А как можно их вернуть? Только если будет мотивация. Если будет 70% от польской заработной платы, то тогда появится желание быть дома ", - заявил Зеленский.

Видеозапись посвящена ответам на вопрос об ответственности президента Украины и доверие к людям, которые его окружают.

 

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