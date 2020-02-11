Ермак считает, что лучше вести переговоры с Козаком, чем с Сурковым

11 февраля, 2020, 10:39

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем помощник Владимира Путина Владислав Сурков

Об этом в эфире одного из телевизионных каналов сообщил помощник президента Зеленского Андрей Ермак, передает Лига.

"Я с ним встречался. Мне кажется, он больше настроен на диалог, и по тем вопросам, по которым я с ним комуникував, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение, без которого, видимо, не произошло бы то, что произошло ", - сказал Ермак.

В то же время помощник Зеленского добавил, что пока он видел только указ о назначении Козака заместителем главы администрации Путина, но не видел указа об увольнении Суркова с должности помощника президента РФ.

"Я убежден в том, что президент Зеленский искренне хочет прекратить войну, я и убежден в том, что наша сторона сегодня принимает все необходимые меры для того, чтобы это произошло, на всех уровнях, и в нормандском формате и в Минске", - добавил Ермак.

Отметим, что, по мнению экспертов, Козак будет заниматься в Кремле "украинским направлением" вместо Суркова.