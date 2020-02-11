Ермак считает, что лучше вести переговоры с Козаком, чем с Сурковым
"Я с ним встречался. Мне кажется, он больше настроен на диалог, и по тем вопросам, по которым я с ним комуникував, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение, без которого, видимо, не произошло бы то, что произошло ", - сказал Ермак.
В то же время помощник Зеленского добавил, что пока он видел только указ о назначении Козака заместителем главы администрации Путина, но не видел указа об увольнении Суркова с должности помощника президента РФ.
"Я убежден в том, что президент Зеленский искренне хочет прекратить войну, я и убежден в том, что наша сторона сегодня принимает все необходимые меры для того, чтобы это произошло, на всех уровнях, и в нормандском формате и в Минске", - добавил Ермак.
Отметим, что, по мнению экспертов, Козак будет заниматься в Кремле "украинским направлением" вместо Суркова.
- Ранее сообщалось, что Ермак возразил , что помог Кличко сохранить должность.
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