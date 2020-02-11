Экс-нардеп-беглец Онищенко просит у Германии политического убежища, - адвокат

11 февраля, 2020, 17:04

Бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко просит Германию о предоставлении политического убежища, поскольку возвращаться в Украину ему опасно

Об этом рассказал его адвокат Инго Миноджио, передает DW.

"В Украине существует опасность для жизни и здоровья моего подзащитного", - отметил адвокат.

Миноджио указывает на "катастрофические условия содержания в следственных изоляторах в Украине", а также на то, что главный политический оппонент Онищенко - Петр Порошенко - "даже после потери власти остается очень влиятельным", что якобы представляет опасность.

Ссылаясь на "политические мотивы" своего дела, Онищенко также оспаривает в немецком суде экстрадицию в Украину.

В случае, если Германия не предоставит убежища украинскому беглецу, но суд отклонит украинский запрос на экстрадицию как политически мотивированный, он готов выехать в Россию.

"У Александра Онищенко есть российский паспорт. А разрешения на проживание в Германии у него нет. Поэтому мы сообщили суду, что в случае невыдачи Украине ему есть куда ехать - в Россию", - отметил Миноджио.

В подтверждение заявлений защиты Александра Онищенко об "опасности для него в Украине", по словам адвоката, суду были предоставлены заявления нескольких украинских политиков, среди которых народные депутаты нынешнего и предыдущего созывов.