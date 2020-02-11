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Espreso.tvСпортЭкс-футболист сборной Украины перешел в клуб второй лиги

Экс-футболист сборной Украины перешел в клуб второй лиги


фото: fcpoltava.com
Бывший нападающий сборной Украины Александр Ковпак подписал контракт с житомирским "Полесьем", которое выступает во второй лиге

Об этом сообщает pfl.ua .

Главный тренер житомирского «Полесья» Анатолий Бессмертный рассказал, что Ковпак очень быстро адаптировался к новому коллективу.

"Ковпак очень быстро адаптировался к нашему коллективу. Он является примером для молодежи как на футбольном поле, так и вне его. Это настоящий профессионал и одновременно хороший человек. Ковпак имеет опыт выступлений на самом высоком уровне, играл в сборной Украины. Это хорошее усиление для" Полесья ". Он футболист, глядя на которого можно многому научиться", - сказал тренер

"Полесье" находится на втором месте группы А второй лиги, отставая от тернопольской "Нивы" на 2 очка.

За свою карьеру Александр Ковпак выступал за симферопольскую "Таврию", киевский "Арсенал", "Севастополь", черниговскую "Десну" и одесский "Черноморец". В активе форварда три матча за сборную Украины.

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