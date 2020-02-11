11 февраля, 2020, 13:07

Берлинская "Герта" объявила об отставке главного тренера Юргена Клинсманна после 10 недель назначения

Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

В конце ноября 2020 года Клинсманн был назначен на пост главного тренера "Герты". После трех месяцев работы в клубе специалист покинул должность, из-за недоверия со стороны руководства клуба.

Зимой команда потратила 78 млн евро на трансферы. Под руководством Юргена Клинсманна "Герта" провела 10 матчей, в которых одержала лишь три победы. В турнирной таблице чемпионата Германии команда занимает 14-ю строчку, и имеет в активе 23 очка, в зону вылета команду отделяет 6 пунктов.

55-летний Юрген Клинсманн возглавлял сборные Германии с 2004 по 2006 год и выиграл вместе с командой бронзу ЧМ-2006. Также он тренировал сборную США и мюнхенскую "Баварию".