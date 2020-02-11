Экс-тренер сборной Германии Клинсманн оставил "Герту" после 10 недель назначения
Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.
В конце ноября 2020 года Клинсманн был назначен на пост главного тренера "Герты". После трех месяцев работы в клубе специалист покинул должность, из-за недоверия со стороны руководства клуба.
Зимой команда потратила 78 млн евро на трансферы. Под руководством Юргена Клинсманна "Герта" провела 10 матчей, в которых одержала лишь три победы. В турнирной таблице чемпионата Германии команда занимает 14-ю строчку, и имеет в активе 23 очка, в зону вылета команду отделяет 6 пунктов.
55-летний Юрген Клинсманн возглавлял сборные Германии с 2004 по 2006 год и выиграл вместе с командой бронзу ЧМ-2006. Также он тренировал сборную США и мюнхенскую "Баварию".
- 29 января польский нападающий "Милана" Кшиштоф Пйонтек перешел в берлинскую "Герту" .
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