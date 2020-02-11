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Espreso.tvОбществоДоля проблемных кредитов в украинских банках снизилась ниже 50%

Доля проблемных кредитов в украинских банках снизилась ниже 50%


фото: fdlx
В течение 2019 года объем проблемных кредитов в украинских банках впервые за последние годы снизился ниже уровня 50% и по состоянию на 1 января 2020 года составил 48,4% - снизившись на 4,5%

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Качество кредитных портфелей улучшилась в банках всех групп, кроме банков с российским капиталом", - говорится в сообщении.

Основными факторами улучшения качества кредитных портфелей в НБУ назвали следующие:

- рост нового розничного кредитования (на около 30% за год), как следствие в 2019 году доля неработающих кредитов в этом сегменте уменьшилась на 11,9%, до 34,1%;

- значительные реструктуризации кредитного портфеля двумя госбанками на сумму более 30 млрд грн за счет механизма добровольной финансовой реструктуризации. С учетом этих мер, государственные банки (кроме ПриватБанка) сократили долю неработающих кредитов с 55% до 49%;

- масштабная работа по очистке портфелей, осуществлена иностранными банками путем продажи проблемных кредитов и списания за счет резервов. Доля проблемных кредитов в банках иностранных банковских групп (кроме российских) сократилась с 23,1% до 16%;

- укрепление национальной валюты, что привело к соответствующему сокращению гривневого эквивалента проблемных кредитов в иностранной валюте.

"Сегодня доля проблемных кредитов является все еще высокой, однако не создает существенных рисков для финансового сектора, ведь уровень их покрытия резервами превышает 95%. Несмотря на незначительный прогресс, банки должны и в дальнейшем избавляться неработающих активов. В большей степени это касается государственных банков, на которые приходится три четверти (вместе с ПриватБанком) всех проблемных кредитов. Мы надеемся, что после завершения формирования наблюдательных советов в двух государственных банках, финансовые учреждения активизируют работу в этом направлении, а также будут двигаться в соответствии с стратегий управления неработающими активами. Комплекс мероприятий позволит нам уменьшить уровень проблемных кредитов в банках до 10%, как это предусмотрено Стратегией развития финансового сектора до 2025 года ", - отметила исполняющий обязанности главы НБУ Екатерина Рожкова.

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