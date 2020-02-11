Бородянский рекомендовал Богдан на должность главы Госэтнополитики

11 февраля, 2020, 09:14

В конкурсе на должность председателя Государственной службы по вопросам свободы совести и этнополитики (Госэтнополитики) победила Елена Богдан

Об этом рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью "РБК-Украина".

"Я подал в Кабинет министров свои предложения. Я выбрал Елену Богдан и рекомендовал ее Кабинету министров на эту должность", - сказал Бородянский.

По его словам, уже были проведены собеседования с финалистами второго конкурса на эту должность.