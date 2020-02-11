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Espreso.tvОбществоБородянский рекомендовал Богдан на должность главы Госэтнополитики

Бородянский рекомендовал Богдан на должность главы Госэтнополитики

В конкурсе на должность председателя Государственной службы по вопросам свободы совести и этнополитики (Госэтнополитики) победила Елена Богдан

Об этом рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью "РБК-Украина".

"Я подал в Кабинет министров свои предложения. Я выбрал Елену Богдан и рекомендовал ее Кабинету министров на эту должность", - сказал Бородянский.
 
По его словам, уже были проведены собеседования с финалистами второго конкурса на эту должность.
  • Напомним, в конце января Кабмин назначил Марину Кудерчук новой главой Государственного агентства по вопросам кино.
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