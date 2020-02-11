Бородянский намерен продлить запрет российских соцсетей
11 февраля, 2020, 09:52
Министерство культуры, молодежи и спорта Украины намерено инициировать продление запрета на российские социальные сети и медиа
Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью " РБК-Украина ".
"Я думаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии ... Будем инициировать. Обязательно", - сказал Бородянский.
Также он опроверг информацию о возможном разблокировании российских соцсетей и СМИ, поскольку весной заканчиваются сроки запрета.
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Напомним, Бородянский сообщил, что законопроект о дезинформации доработают в течение двух месяцев.
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