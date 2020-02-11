Антикоррупционный суд отменил заочный арест Клюева

11 февраля, 2020, 16:17

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест бывшего первого вице-премьер-министра Андрея Клюева

Об этом говорится в решении суда, передает РБК-Украина.

Суд считает обоснованным подозрение о совершении Клюевым уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса, чтобы вести дальнейшее расследование или объявить обвинения.

При этом судьи отмечают, в материалах судебного производства не содержатся достаточные основания, которые бы указывали, что подозреваемый будет принимать меры по уничтожению, сокрытию или искажению любой из вещей или документов, имеющих существенное значение для следствия.