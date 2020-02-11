Активисты обвинили полицию в незаконной слежке за сотнями ветеранов

11 февраля, 2020, 15:06

11 февраля на пресс-конференции активисты и политики обнародовали документы МВД, якобы доказывающие слежку полиции за украинскими военными и активистами

Обнародование документов МВД, якобы доказывающие политическую репрессивную деятельность Департамента стратегических расследований полиции в отношении украинских военных и активистов, были представлены на пресс-конференции в издании "Интерфакс-Украина".

Участниками конференции были активист и ветеран Евгений Карась, ветеран Нацгвардии Ярослав Лютый, депутат ВР 8-го созыва Игорь Луценко, и Маси Найем, адвокат активистов, которые подвергались нападениям, адвокатское объединение "Миллер".

По словам участников конференции, Департамент стратегических расследований полиции вел внесудебное слежку за сотнями активистов и ветеранов боевых действий.

Активисты опубликовали документы, якобы свидетельствующие о слежке полиции: