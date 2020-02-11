Активисты обвинили полицию в незаконной слежке за сотнями ветеранов
Обнародование документов МВД, якобы доказывающие политическую репрессивную деятельность Департамента стратегических расследований полиции в отношении украинских военных и активистов, были представлены на пресс-конференции в издании "Интерфакс-Украина".
Участниками конференции были активист и ветеран Евгений Карась, ветеран Нацгвардии Ярослав Лютый, депутат ВР 8-го созыва Игорь Луценко, и Маси Найем, адвокат активистов, которые подвергались нападениям, адвокатское объединение "Миллер".
По словам участников конференции, Департамент стратегических расследований полиции вел внесудебное слежку за сотнями активистов и ветеранов боевых действий.
Активисты опубликовали документы, якобы свидетельствующие о слежке полиции:
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