1 млн грн убытков: ГБР обыскало таможню на Хмельнитчине из-за злоупотребления при ввозе авто
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Обыски проводили по факту злоупотребления властью и служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).
"По предварительной информации, при содействии работников таможни в течение 2017-2019 годов на таможенную территорию Украины с ЕС ввезено более 50 транспортных средств и запасных частей к ним с заниженными таможенными платежами. Сумма нанесенного государству ущерба - свыше 1 млн грн", - говорится в сообщении.
Санкция по ч. 2 ст. 364 УК предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
- Напомним, ранее ГБР обыскало Гослесагентство и лесничества Житомирской из-за убытков на 6 млн грн.
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