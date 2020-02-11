1 млн грн убытков: ГБР обыскало таможню на Хмельнитчине из-за злоупотребления при ввозе авто

11 февраля, 2020, 20:54

Следователи Государственного бюро расследований в Хмельницком обыскали таможенные посты Подольской и Полесской таможни Гостаможслужбы

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Обыски проводили по факту злоупотребления властью и служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

"По предварительной информации, при содействии работников таможни в течение 2017-2019 годов на таможенную территорию Украины с ЕС ввезено более 50 транспортных средств и запасных частей к ним с заниженными таможенными платежами. Сумма нанесенного государству ущерба - свыше 1 млн грн", - говорится в сообщении.

Санкция по ч. 2 ст. 364 УК предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.