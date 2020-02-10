Запорожский суд оставил в силе переименование улицы в честь Героя Небесной сотни

10 февраля, 2020, 16:35

Запорожский окружной админсуд оставил в силе переименования улицы Кремлевской в честь Героя Небесной сотни, запорожца Сергея Синенко

Об этом сообщает Радио Свобода.

Суд отказал в удовлетворении иска, оспаривавшего распоряжение областной государственной администрации относительно соответствующего переименования улицы в рамках процесса декоммунизации.

"Суд отказал истцу в связи с тем, что облгосадминистрация не должна была проводить общественные обсуждения. Иванов бил на это. Суд признал недостаточными его требования и отказал. Плюс истец говорит, что не было мнения общественности, а мы показывали во время слушаний в суде документы нашей переписки с областной государственной администрацией, что мы от общественности вносили предложение о переименовании именем Сергея Синенко", - рассказал Константин Денисов, представитель общественной организации" Волонтерский центр Запорожье".