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Espreso.tvОбществоЗапорожский суд оставил в силе переименование улицы в честь Героя Небесной сотни

Запорожский суд оставил в силе переименование улицы в честь Героя Небесной сотни


фото: timenews
Запорожский окружной админсуд оставил в силе переименования улицы Кремлевской в честь Героя Небесной сотни, запорожца Сергея Синенко

Об этом сообщает Радио Свобода.

Суд отказал в удовлетворении иска, оспаривавшего распоряжение областной государственной администрации относительно соответствующего переименования улицы в рамках процесса декоммунизации.

"Суд отказал истцу в связи с тем, что облгосадминистрация не должна была проводить общественные обсуждения. Иванов бил на это. Суд признал недостаточными его требования и отказал. Плюс истец говорит, что не было мнения общественности, а мы показывали во время слушаний в суде документы нашей переписки с областной государственной администрацией, что мы от общественности вносили предложение о переименовании именем Сергея Синенко", - рассказал Константин Денисов, представитель общественной организации" Волонтерский центр Запорожье".

  • В окружном административном суде слушалось дело, в котором обжалуется распоряжение ОГА о переименовании в Запорожье улице Кремлевской в честь Героя Небесной сотни Сергея Синенко.
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