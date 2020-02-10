Из-за перехода в профи: у украинского тяжеловеса хотят отобрать квартиру

10 февраля, 2020, 18:23

В Кременчуге местные чиновники готовятся отобрать квартиру у боксера Виктора Выхриста

Об этом сообщает xsport со ссылкой на telegraf.in .

В Кременчуге местные чиновники пытаются отобрать государственную стипендию и квартиру у украинского боксера Виктора Выхриста, поскольку тот перешел в профессионалы.

Управления молодежи и спорта вынесло на сессию Кременчугского городского совета решение о лишении Выхриста государственной стипендии в размере 6 тыс. грн в месяц. Средства предложили распределить между тремя другими спортсменами.

Боксер получил жилье при условии, что 10 лет будет тренировать детей в детско-юношеской спортивной школе, а также представлять Кременчуг на национальных и международных турнирах.