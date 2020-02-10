Из-за перехода в профи: у украинского тяжеловеса хотят отобрать квартиру
10 февраля, 2020, 18:23
В Кременчуге местные чиновники готовятся отобрать квартиру у боксера Виктора Выхриста
Об этом сообщает xsport со ссылкой на telegraf.in .
В Кременчуге местные чиновники пытаются отобрать государственную стипендию и квартиру у украинского боксера Виктора Выхриста, поскольку тот перешел в профессионалы.
Управления молодежи и спорта вынесло на сессию Кременчугского городского совета решение о лишении Выхриста государственной стипендии в размере 6 тыс. грн в месяц. Средства предложили распределить между тремя другими спортсменами.
Боксер получил жилье при условии, что 10 лет будет тренировать детей в детско-юношеской спортивной школе, а также представлять Кременчуг на национальных и международных турнирах.
- Напомним, 29 января стало известно, что Виктор Выхрист перешел в профессионалы и отказался от участия в Олимпиаде-2020.
- Федерация бокса Украины дисквалифицировала на три года тренера и менеджера Виктора Выхриста за переход боксера в профессионалы перед Олимпиадой-2020.
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