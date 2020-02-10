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Espreso.tvОбществоИкона, картина, книги и монеты: в Рава-Русской женщина хотела вывезти более 100 предметов антиквариата за границу

Икона, картина, книги и монеты: в Рава-Русской женщина хотела вывезти более 100 предметов антиквариата за границу


фото: Галицька митниця
10 февраля на пункте пропуска Рава-Русская-Гребенное таможенники изъяли более 100 предметов антиквариата, который пытались незаконно вывезти в соседнюю Польшу

Об этом сообщает пресс-служба Галицкой таможни.

На таможне рассказали, что гражданка Украины не указала о предметах старины, пытаясь пересечь польскую границу.

"О наличии товаров, ограниченных и запрещенных к перемещению через таможенную границу не указала.
Во время таможенного досмотра в чемодане, который находился в багажном отделении автомобиля таможенники нашли икону, монеты, банкноты, книги, картину, медали. Всего более 100 предметов ", - отчитались таможенники.

Они добавили, что по факту попытки контрабанды ценностей составлен протокол о нарушении таможенных правил ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Предметы старины изъяты и направлены на экспертизу для определения их ценности.

 

 

  • Напомним, 23 декабря на Харьковщине пограничники совместно с таможенниками предотвратили незаконное перемещение через границу старинных монет и Георгиевского креста, которые пытался вывезти гражданин РФ
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