 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВ Украине запускают еще один спортивный телеканал

В Украине запускают еще один спортивный телеканал


фото: setanta.com
Setanta Sports планирует запустить в Украине еще один Спортивный телеканал

Об этом сообщает ua-football.

Руководитель канала Setanta Sports Мария Лысенко рассказала о планах запуска еще одного спортивного телеканала.

"Мы собираемся запускать второй канал. Более того: это будет происходить в ближайшее время. Мы уже подали пакет документов на включение его в список адаптированных каналов в Нацсовет по телевидению и радиовещанию для того, чтобы этот канал запустить. И в ближайшее время ожидаем решения Нацсовета", - рассказала Лысенко.

Ирландский канал Setanta Sports Ukraine начал вещание в Украине 1 августа 2019 года. На данный момент канал транслирует английский и шотландский чемпионат по футболу, НБА, НХЛ, Формулу-1 и UFC.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

10 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать