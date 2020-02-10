В Украине запускают еще один спортивный телеканал

10 февраля, 2020, 16:33

Setanta Sports планирует запустить в Украине еще один Спортивный телеканал

Об этом сообщает ua-football.

Руководитель канала Setanta Sports Мария Лысенко рассказала о планах запуска еще одного спортивного телеканала.

"Мы собираемся запускать второй канал. Более того: это будет происходить в ближайшее время. Мы уже подали пакет документов на включение его в список адаптированных каналов в Нацсовет по телевидению и радиовещанию для того, чтобы этот канал запустить. И в ближайшее время ожидаем решения Нацсовета", - рассказала Лысенко.

Ирландский канал Setanta Sports Ukraine начал вещание в Украине 1 августа 2019 года. На данный момент канал транслирует английский и шотландский чемпионат по футболу, НБА, НХЛ, Формулу-1 и UFC.