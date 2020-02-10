В Украине запускают еще один спортивный телеканал
10 февраля, 2020, 16:33
Setanta Sports планирует запустить в Украине еще один Спортивный телеканал
Об этом сообщает ua-football.
Руководитель канала Setanta Sports Мария Лысенко рассказала о планах запуска еще одного спортивного телеканала.
"Мы собираемся запускать второй канал. Более того: это будет происходить в ближайшее время. Мы уже подали пакет документов на включение его в список адаптированных каналов в Нацсовет по телевидению и радиовещанию для того, чтобы этот канал запустить. И в ближайшее время ожидаем решения Нацсовета", - рассказала Лысенко.
Ирландский канал Setanta Sports Ukraine начал вещание в Украине 1 августа 2019 года. На данный момент канал транслирует английский и шотландский чемпионат по футболу, НБА, НХЛ, Формулу-1 и UFC.
- Спортивный телеканал Setanta Sport ирландского медиахолдинга стартовал в Украине 1 августа.
- 1 августа Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания разрешил ретранслировать ирландский спортивный канал Setanta Sports в Украине.
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