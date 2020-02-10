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Espreso.tvОбществоВ США мать по совету антивакцинаторов отказалась давать сыну "Тамифлю". Мальчик умер

В США мать по совету антивакцинаторов отказалась давать сыну "Тамифлю". Мальчик умер

В начале февраля в Колорадо умер мальчик, 4-летний Наджи, которого мать по совету антипрививочникив взялась лечить "народными средствами" - грудным молоком, тимьяном и бузиной

Об этом сообщает NBC News.

Сначала мать лечила ребенка народными средствами: маслом, мятой, витамином С и лавандой.

За четыре дня до смерти мальчика она написала в группу антивакцинаторов в Facebook. Ей посоветовали не давать детям лекарства от гриппа и использовать несколько иные "натуральные средства" - грудное молоко, тимьян и бузину.

Ни один из пользователей не рекомендовал лечиться медикаментами от гриппа.

Впоследствии у мальчика началась лихорадка и судороги, его госпитализировали и через несколько дней он скончался.

Родители Наджи отказались отвечать на вопрос, прививали они своих детей.

Несмотря на обещания Facebook удалить из соцсети ложную информацию о вреде прививок, десятки тысяч людей вступают в группы антивакцинаторив и призывают отказываться от прививок в пользу лечения народными средствами.

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