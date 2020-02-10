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Espreso.tvОбществоВ ряде ключевых стран Запада значительно снизилось доверие к НАТО, - опрос

В ряде ключевых стран Запада значительно снизилось доверие к НАТО, - опрос

Общественное доверие к НАТО резко упало в США и ведущих странах ЕС с момента вступления на президентский пост Дональда Трампа

Об этом свидетельствуют данные опроса Pew Research Center.

Доля граждан, которые положительно относятся к НАТО, снизилась как минимум на 10 процентных пунктов в США, Франции и Германии в период с 2017 по 2019 год.

В целом среди граждан большинства стран НАТО рассматривается в положительном свете, несмотря на напряженность между лидерами отдельных стран-членов. В среднем 53% опрошенных в 16 странах-членах положительно оценивают организацию, и только 27% выражают негативное мнение.

Однако в период с 2017 по 2019 год доля людей, положительно оценивающих Альянс, сократилась с 62 до 52% в США, с 60 до 49% во Франции и с 67 до 57% в Германии. Исследование учитывало период после инаугурации Трампа.

В Британии, где НАТО приобрело еще большее значение в результате Brexit, наблюдалась противоположная тенденция: число сторонников Альянса возросло с 62 до 65%.

Наиболее положительное отношение к НАТО пока в Польше - 82%, наименее - в Турции (21%), при этом Соединенные Штаты и Германия находятся в середине на уровне 52% и 57% соответственно. А в трех опрошенных государствах, не являющихся членами Альянса, Швеция и Украина относятся к Альянсу положительно (63% и 53% соответственно), но только 16% россиян разделяют это мнение.

Результаты опроса были обнародованы накануне Мюнхенской конференции по безопасности, ежегодной трехдневной встречи мировых лидеров, военных начальников, дипломатов.

Напомним, согласно данным того же опроса, только в пяти из 16 государств-членов НАТО большинство граждан поддерживают необходимость военной защиты союзников в случае гипотетического нападения России.

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