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Espreso.tvОбществоВ Николаеве обыскали ОГА из-за хищения земли вблизи Днепро-Бугского лимана

В Николаеве обыскали ОГА из-за хищения земли вблизи Днепро-Бугского лимана

Офис Генерального прокурора совместно с Нацполицией и СБУ провели обыски в помещении Николаевской ОГА в рамках расследования по факту незаконного завладения земельным участком водного фонда Днепро-Бугского лимана, площадью 157 га

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

До этого кассационная судебная инстанция по иску прокуратуры установила, что должностные лица Николаевской ОГА в 2015 году, принимая спорное распоряжение о водных объектах общегосударственного значения, вышли за пределы своих полномочий, и признали недействительным соответствующий договор аренды.

Следует отметить, что распоряжение такими земельными участками отнесено к исключительной компетенции Кабинета Министров Украины.

Следственные действия прошли с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления.

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