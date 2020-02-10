 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Нацбанке увидели новые риски для украинской экономики на 2020 год

В Нацбанке увидели новые риски для украинской экономики на 2020 год


фото: bank.gov.ua
Члены Комитета по монетарной политике Национального банка Украины во время дискуссии по уровню учетной ставки обсудили ключевые риски для прогнозов НБУ

Об этом сообщается на сайте центробанка .

Речь идет об отсрочке заключения новой программы сотрудничества с МВФ и усиление угроз для макрофинансовой стабильности в результате решений украинских судов.

Кроме этого, участники дискуссии отметили, что хотя распространение коронавируса пока и не рассматривается как весомый и длительный фактор для макроэкономической и финансовой стабильности для украинской экономики, но потенциально может стать одним из рисков для реализации макроэкономического прогноза.

"По текущим оценкам распространения вируса миром может иметь лишь краткосрочный эффект в виде негативного влияния на украинский экспорт, в частности металлов, а также временного затруднения доступа Украины к внешнему финансированию", - говорится в сообщении.

В то же время позиции членов КМП по размеру снижение учетной ставки в январе разделились.

По данным НБУ, шесть членов КМП разделяли мнение о целесообразности снижения учетной ставки на 200 б.п. до 11,5%. Постепенное снижение учетной ставки, по мнению этих членов КМП, также является оптимальным для приспособления населения и бизнеса к новым экономическим реалиям - приближение процентных ставок по депозитам в однознакового уровня. Резкое снижение процентных ставок может затормозить приток срочных депозитов в банковскую систему. Постепенное снижение учетной ставки наоборот позволит банкам привести свою процентную политику в соответствие с изменением монетарных условий, а гражданам и бизнесу - облегчит принятие инвестиционных решений.

Кроме того, двое членов КМП выступили за снижение учетной ставки на 350 б.п. до 10%. По их мнению, есть существенные риски, инфляция будет ниже прогнозную траекторию за счет отложенного действия нескольких факторов. Прежде всего, это решение по пересмотру административных цен и тарифов благодаря относительно низкой цене на газ. Также сдерживать инфляцию отдельные антимонопольные меры.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

10 февраля, 2020 понедельник

9 февраля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать