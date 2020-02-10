В Нацбанке увидели новые риски для украинской экономики на 2020 год

10 февраля, 2020, 14:02

Члены Комитета по монетарной политике Национального банка Украины во время дискуссии по уровню учетной ставки обсудили ключевые риски для прогнозов НБУ

Об этом сообщается на сайте центробанка .

Речь идет об отсрочке заключения новой программы сотрудничества с МВФ и усиление угроз для макрофинансовой стабильности в результате решений украинских судов.

Кроме этого, участники дискуссии отметили, что хотя распространение коронавируса пока и не рассматривается как весомый и длительный фактор для макроэкономической и финансовой стабильности для украинской экономики, но потенциально может стать одним из рисков для реализации макроэкономического прогноза.

"По текущим оценкам распространения вируса миром может иметь лишь краткосрочный эффект в виде негативного влияния на украинский экспорт, в частности металлов, а также временного затруднения доступа Украины к внешнему финансированию", - говорится в сообщении.

В то же время позиции членов КМП по размеру снижение учетной ставки в январе разделились.

По данным НБУ, шесть членов КМП разделяли мнение о целесообразности снижения учетной ставки на 200 б.п. до 11,5%. Постепенное снижение учетной ставки, по мнению этих членов КМП, также является оптимальным для приспособления населения и бизнеса к новым экономическим реалиям - приближение процентных ставок по депозитам в однознакового уровня. Резкое снижение процентных ставок может затормозить приток срочных депозитов в банковскую систему. Постепенное снижение учетной ставки наоборот позволит банкам привести свою процентную политику в соответствие с изменением монетарных условий, а гражданам и бизнесу - облегчит принятие инвестиционных решений.

Кроме того, двое членов КМП выступили за снижение учетной ставки на 350 б.п. до 10%. По их мнению, есть существенные риски, инфляция будет ниже прогнозную траекторию за счет отложенного действия нескольких факторов. Прежде всего, это решение по пересмотру административных цен и тарифов благодаря относительно низкой цене на газ. Также сдерживать инфляцию отдельные антимонопольные меры.