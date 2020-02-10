В Минветеранов инициируют санкции против причастных к судам над украинцами в Крыму

10 февраля, 2020, 09:58

10 февраля в Министерстве ветеранов инициировали санкции против причастных к судам над украинцами в Крыму и вооруженной агрессии против украинского флота в Керченском проливе

Об этом сообщает пресс-служба Министерства ветеранов.

Минветеранов инициирует введение санкций против силовиков, которые устраивали суды только над украинскими гражданами в Крыму и незаконно задерживали украинских моряков в Керченском проливе.

Совместно с "Крымской правозащитной группой", работники Минветеранов подготовили проект распоряжения о санкциях против нескольких десятков человек. По данным министерства, собрано достаточно доказательств против так называемых "следователей", "прокуроров" и "судей", которые устраивали политически мотивированные преследования, судилища над украинскими гражданами в Крыму.

"Проект направлен на согласование в профильные органы власти. После его согласования, проект распоряжения будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров Украины и, в случае принятия правительством, станет основанием для принятия Советом национальной безопасности и обороны Украины решения о применении санкций", - говорится в сообщении .