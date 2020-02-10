В Кремле отреагировали на возможность обмена послами между Украиной и РФ
10 февраля, 2020, 12:48
Украина и Россия пока не ведут предметного разговора об обмене послами, об их кандидатурах говорить преждевременно
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .
Песков отметил, что такая готовность декларируется министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
"В целом между странами на экспертном уровне определенные контакты имеют место, вместе с тем, предметного разговора об обмене главами дипломатических миссий еще не было", - сказал он.
Ранее Лавров заявлял, что этот вопрос уже обсуждался с украинской стороной. Однако он не назвал имя украинского представителя.
- Добавим, Украина и Россия отозвали своих послов в 2014 году в связи с аннексией Крыма и российской агрессией на Донбассе.
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-