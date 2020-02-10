В Кремле отреагировали на возможность обмена послами между Украиной и РФ

10 февраля, 2020, 12:48

Украина и Россия пока не ведут предметного разговора об обмене послами, об их кандидатурах говорить преждевременно

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Песков отметил, что такая готовность декларируется министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

"В целом между странами на экспертном уровне определенные контакты имеют место, вместе с тем, предметного разговора об обмене главами дипломатических миссий еще не было", - сказал он.

Ранее Лавров заявлял, что этот вопрос уже обсуждался с украинской стороной. Однако он не назвал имя украинского представителя.