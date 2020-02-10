В Fox News призвали не верить заявлениям некоторых ведущих и гостей канала об Украине, - СМИ

10 февраля, 2020, 10:54

Внутренний документ американского Fox News якобы обвиняет некоторых ведущих и гостей телеканала в распространении дезинформации

С документом ознакомились журналисты The Daily Beast .

Документ на 162 страницах под названием "Украина, дезинформация и администрация Трампа", был создан старшим специалистом по политическим вопросам Fox News Брайаном С. Мерфи, который занимается исследованиями в так называемой "мозговой комнате" - отделе новостей для исследователей, который предоставляет информацию, данные и тематические указания для программ телеканала.

Аналитическая записка особенно критична по отношению к Джону Соломону, бывшему обозревателю The Hill, в статьях которого об Украине были необоснованные заявления о вмешательстве правительства страны в президентских выборах 2016 года в США.

Трамп также часто цитирует сомнительные сообщения Соломона в Twitter в свою защиту.

Документ также обвиняет частого гостя телеканала Руди Джулиани в "усилении дезинформации", чтобы снять с должности бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Кроме того, исследования обвиняет ведущих Fox News Виктория Тойсинг и Джо ди Дженова - ярых сторонников Трампа - в "распространении дезинформации".

Источником этой клеветы, согласно брифингу, были опальный бывший украинский прокурор Юрий Луценко и союзники Дмитрия Фирташа, украинца, обвиняемого в сотрудничестве с российской мафией (что он отрицает).

"И Луценко, и Фирташ были замечены как силы, которые движут усилия Джулиани в Украине по поиску компромата на политических врагов Трампа", - говорится в статье.

О существовании отчета впервые публично заявил Маркус Ди Паола, бывший независимый журналист Fox News.

Соломон не ответил на запрос журналистов о комментарии. Ни Джулиани, ни Тосенинг, ни ДиДженова не прокомментировали ситуацию.