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Espreso.tvОбществоВ Днепре спасают раненого бойца, который получил минно-взрывную травму

В Днепре спасают раненого бойца, который получил минно-взрывную травму


фото: medlib.dp.gov.ua
Медики Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова спасают 28-летнего бойца ООС

Об этом сообщил военный хирург Александр Марченко, передает obozrevatel .

"Сознание не терял, беспокоили шум в ушах, головокружение и тошнота. Руки, ноги работают. Есть ранения глаза, сотрясение мозга, множественные осколки мягких тканей головы", - рассказал Марченко.

По словам врача, первый этап лечения бойца уже позади. Впереди его ждет восстановления зрения и реабилитация.

Он также добавил, что осколок был удален и бойца передали офтальмологам.

  • Напомним, что 9 февраля на Донбассе было ранено украинского военного.
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