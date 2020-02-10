В Днепре спасают раненого бойца, который получил минно-взрывную травму
10 февраля, 2020, 13:26
Медики Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова спасают 28-летнего бойца ООС
Об этом сообщил военный хирург Александр Марченко, передает obozrevatel .
"Сознание не терял, беспокоили шум в ушах, головокружение и тошнота. Руки, ноги работают. Есть ранения глаза, сотрясение мозга, множественные осколки мягких тканей головы", - рассказал Марченко.
По словам врача, первый этап лечения бойца уже позади. Впереди его ждет восстановления зрения и реабилитация.
Он также добавил, что осколок был удален и бойца передали офтальмологам.
- Напомним, что 9 февраля на Донбассе было ранено украинского военного.
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