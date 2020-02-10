В Днепре спасают раненого бойца, который получил минно-взрывную травму

10 февраля, 2020, 13:26

Медики Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова спасают 28-летнего бойца ООС

Об этом сообщил военный хирург Александр Марченко, передает obozrevatel .

"Сознание не терял, беспокоили шум в ушах, головокружение и тошнота. Руки, ноги работают. Есть ранения глаза, сотрясение мозга, множественные осколки мягких тканей головы", - рассказал Марченко.

По словам врача, первый этап лечения бойца уже позади. Впереди его ждет восстановления зрения и реабилитация.

Он также добавил, что осколок был удален и бойца передали офтальмологам.