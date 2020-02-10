В Бразилии обнаружили вирус, неизвестный науке

10 февраля, 2020, 17:04

В Бразилии обнаружили новый вирус, более 90% генов которого неизвестны науке

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Science Alert.

"Ученые обнаружили загадочный вирус, геном которого, кажется, является почти совершенно новым для науки", - говорится в сообщении.

Яравирус, названный в честь Ияры, властительницы водной стихии в бразильской мифологии, был обнаружен на искусственном озере Пампулья в городе Белу-Оризонти.

Более 90 процентов генов яравируса нигде и никогда не были описаны ранее (так называемые сиротские гены).

Ученые пока что только строят догадки о происхождении яравируса: он может быть первым единичным образцом неизвестной группы амебных вирусов или вариацией гигантского вируса, который каким-то образом эволюционировал в уменьшенную форму.

Как отметила группа ученых в предыдущей публикации об открытии, вирус является новой линией амебного вируса со странным происхождением и филогенией.