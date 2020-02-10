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Espreso.tvОбществоУвольнение глав НАБУ и САП должно происходить по закону, - послы G7

Увольнение глав НАБУ и САП должно происходить по закону, - послы G7


фото: reuters
10 февраля послы стран "Большой семерки" (G7) выпустили совместное заявление о том, что увольнение руководства НАБУ, САП и ВАКС должно происходить в соответствии с действующим законодательством

Совместное заявление послы разместили в Twitter.

В совместном заявлении посольства говорится, что с 2014 года члены "Большой семерки" поддерживают усилия правительства и народа Украины по созданию НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда.

"Для обеспечения добропорядочности и независимости украинских антикоррупционных институтов важно, чтобы избрание и устранения руководства этих органов происходило в соответствии с действующим законодательством, и чтобы законы применялись одинаково в отношении всех институтов", - заявили представители "Большой семерки" в Украине.

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