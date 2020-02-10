Увольнение глав НАБУ и САП должно происходить по закону, - послы G7
Совместное заявление послы разместили в Twitter.
В совместном заявлении посольства говорится, что с 2014 года члены "Большой семерки" поддерживают усилия правительства и народа Украины по созданию НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда.
"Для обеспечения добропорядочности и независимости украинских антикоррупционных институтов важно, чтобы избрание и устранения руководства этих органов происходило в соответствии с действующим законодательством, и чтобы законы применялись одинаково в отношении всех институтов", - заявили представители "Большой семерки" в Украине.
(2/2) Для обеспечения добропорядочности и независимости Украинской антикоррупционных институтов важно, чтобы избрание и устранения руководства этих органов происходило в соответствии с действующим законодательством, и чтобы законы применялись одинаково в отношении всех учреждений.- G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) February 10, 2020
- Напомним, 7 февраля в Раде зарегистрировала постановление об увольнении директора НАБУ Артема Сытника
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