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Espreso.tvОбществоУраган достиг Чехии: не ходят поезда, почти 300 тыс людей остались без света

Ураган достиг Чехии: не ходят поезда, почти 300 тыс людей остались без света

Без электричества из-за урагана "Сабина" в разных районах Чехии остались более 280 тысяч человек

Об этом сообщает Lidovky.

"Количество потребителей, оставшихся без электричества в Чехии выросло днем. В 15 часов таких было уже более 280 тысяч, при том, что в полдень их было еще 65 тысяч", - говорится в сообщении.

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Как сообщает Радио Прага, без света остались граждане Карловарского, Пльзеньского и Центрально-Чешского края, а также Южной Чехии.

На десятках участков железнодорожной сети из-за поваленных ветром деревьев остановлено движение поездов. Закрыты для посещений зоологические сады, кладбища, городские парки.

В Либерецком крае администрация обратилась к родителям с просьбой не отправлять в понедельник детей в школу.

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В ночное время, по данным метеорологов, порывы ветра достигали скорости от 100 до 180 километров в час.

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Как сообщалось, в понедельник, 10 февраля, сильный ветер добрался до территории Польши . Спасатели более тысячи раз выезжали на ликвидацию последствий стихии, повреждены несколько домов, а более 50 тыс. пользователей отрезаны от электроэнергии.

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