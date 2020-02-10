Ураган достиг Чехии: не ходят поезда, почти 300 тыс людей остались без света
Об этом сообщает Lidovky.
"Количество потребителей, оставшихся без электричества в Чехии выросло днем. В 15 часов таких было уже более 280 тысяч, при том, что в полдень их было еще 65 тысяч", - говорится в сообщении.
Как сообщает Радио Прага, без света остались граждане Карловарского, Пльзеньского и Центрально-Чешского края, а также Южной Чехии.
На десятках участков железнодорожной сети из-за поваленных ветром деревьев остановлено движение поездов. Закрыты для посещений зоологические сады, кладбища, городские парки.
В Либерецком крае администрация обратилась к родителям с просьбой не отправлять в понедельник детей в школу.
В ночное время, по данным метеорологов, порывы ветра достигали скорости от 100 до 180 километров в час.
Как сообщалось, в понедельник, 10 февраля, сильный ветер добрался до территории Польши . Спасатели более тысячи раз выезжали на ликвидацию последствий стихии, повреждены несколько домов, а более 50 тыс. пользователей отрезаны от электроэнергии.
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