Укрнефть могут разделить с миноритариями, велись переговоры с Коломойским, - Коболев

10 февраля, 2020, 10:33

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев предлагает разделить "Укрнефть" с владельцами меньшей доли акций, это обсуждалось с украинским олигархом Игорем Коломойским

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .

Председатель правления "Нафтогаза" считает, что активы между акционерами нужно разделить справедливо.

"Я считаю, что вопрос" Укрнафты "надо закрывать. Надо почистить старые проблемы и дать компании работать. Или целиком, или, как я считаю, лучше разделить ее. Разделить на то, на что получится разделить", - отметил он.

На вопрос о том, ведутся ли переговоры о разделе "Укрнафты" с Коломойским, Коболев ответил: "на данный момент". Однако, он добавил, что ранее обсуждались.

"Его (Коломойского, - ред.) позиция - давайте начнем хотя бы по урегулированию этой проблемы. Если вы как государство способны на решения, которые мы согласовываем и обсуждаем, то тогда об этом, наверное, есть смысл говорить", - отметил он.