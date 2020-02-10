Укрнефть могут разделить с миноритариями, велись переговоры с Коломойским, - Коболев
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .
Председатель правления "Нафтогаза" считает, что активы между акционерами нужно разделить справедливо.
"Я считаю, что вопрос" Укрнафты "надо закрывать. Надо почистить старые проблемы и дать компании работать. Или целиком, или, как я считаю, лучше разделить ее. Разделить на то, на что получится разделить", - отметил он.
На вопрос о том, ведутся ли переговоры о разделе "Укрнафты" с Коломойским, Коболев ответил: "на данный момент". Однако, он добавил, что ранее обсуждались.
"Его (Коломойского, - ред.) позиция - давайте начнем хотя бы по урегулированию этой проблемы. Если вы как государство способны на решения, которые мы согласовываем и обсуждаем, то тогда об этом, наверное, есть смысл говорить", - отметил он.
- Отметим, государство в лице НАК "Нафтогаз Украины" владеет 50% + 1 акций "Укрнафты". Более 40% акций принадлежат акционерам группы "Приват" Игоря Коломойского.
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Напомним, 15 августа НАК "Нафтогаз Украины" отказался от идеи разделения активов "Укрнафты" с миноритарными акционерами, группой "Приват".
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