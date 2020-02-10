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Espreso.tvСпортУкраинский кикбоксер потребовал от Ломаченко объяснений из-за видео с "вежливыми людьми"

Украинский кикбоксер потребовал от Ломаченко объяснений из-за видео с "вежливыми людьми"


фото: dumskaya.net
Чемпион мира по кикбоксину Павел Журавлев требует от Василия Ломаченко объяснить свою позицию из-за скандального видео с российскими спецназовцами

Об этом Журавлев заявил на своем канале в YouTube.

Таким образом Павел Журавлев, который становился чемпионом мира по кикбоксингу и тайскому боксу среди профессионалов, отреагировал на скандал вокруг Василия Ломаченко, который в январе опубликовал в Instagram видео с российскими военными.

"На основании одного ролика, происхождение которого пока непонятно, делать преждевременные выводы я бы не стал. Мое личное мнение - Василий был больше увлечен текстом, и не досмотрел видео до конца. И вот эта надпись:" Спасибо вежливым людям ", мы в Украине последние 6 лет уже знаем, кто эти "вежливые люди", он просто не видел ", - предположил Журавлев.

Вместе с тем он призвал Ломаченко объяснить свою позицию и рассказать, как он относится к "вежливым людям".

"Триколор на форме военных можно было и не увидеть. Но лучшим вариантом будет комментарий самого Василия о том, как он относится к "вежливым людям", и стоит ли им говорить спасибо. Хотел бы увидеть доходчивое объяснение Василия, не в стихах. Чтобы те, кто волнуется, - перестали волноваться, а те, кто радуются, - перестали или продолжили радоваться", - сказал Журавлев.

Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

После скандала с роликом, боксер не удалил видео со своей страницы.

 

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