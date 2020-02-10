Украинский футболист удивил суммой, на которую может прожить в Турции три месяца

10 февраля, 2020, 19:22

Украинский защитник "Ризеспор" Николай Морозюк рассказал, что для комфортной жизни в Турции, на клубной базе, ему хватит $300 на 3 месяца

Об этом сообщает "Трендец" в youtube.

Защитник "Ризеспора" Николай Морозюк рассказал, сколько денег нужно для проживания в Турции на базе клуба.

"Вот на эти деньги я могу здесь прожить месяца три. Без всяких проблем - $300. Конечно, после Украины, после Киева сразу бросается в глаза. Но когда привыкаешь - классно, честно. Я не преувеличиваю, просто надо привыкнуть", - рассказал Морозюк .

В нынешнем сезоне 32-летний футболист провел 18 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.