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Espreso.tvСпортУкраинский футболист Чигринский пропустил матч в Греции из-за нелепой травмы

Украинский футболист Чигринский пропустил матч в Греции из-за нелепой травмы


фото: aekfc.gr
Украинский защитник АЭК Дмитрий Чигринский пропустил игру чемпионата Греции из-за травмы, полученной на тренировке

Об этом сообщает Gazzetta.gr .

Защитник должен был выйти в стартовом составе АЭК на игру с "Панатинаикосом", однако травмировался на предматчевой разминке. 10 февраля, Чигринский пройдет медицинское обследование, которое определит серьезность повреждения.

Дмитрий Чигринский в нынешнем сезоне сыграл за АЭК 17 матчей и забил 1 гол. Контракт 33-летнего защитника с греческим клубом истекает в июне 2020 года.

АЭК идет на третьей позиции чемпионата Греции и отстает на 13 очков от лидера - "Олимпиакоса".

  • 4 февраля стало известно, что украинский футболист английского "Вест гема" Андрей Ярмоленко вернется на поле после травмы только в марте.

 

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