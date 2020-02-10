Украинский футболист Чигринский пропустил матч в Греции из-за нелепой травмы
10 февраля, 2020, 12:33
Украинский защитник АЭК Дмитрий Чигринский пропустил игру чемпионата Греции из-за травмы, полученной на тренировке
Об этом сообщает Gazzetta.gr .
Защитник должен был выйти в стартовом составе АЭК на игру с "Панатинаикосом", однако травмировался на предматчевой разминке. 10 февраля, Чигринский пройдет медицинское обследование, которое определит серьезность повреждения.
Дмитрий Чигринский в нынешнем сезоне сыграл за АЭК 17 матчей и забил 1 гол. Контракт 33-летнего защитника с греческим клубом истекает в июне 2020 года.
АЭК идет на третьей позиции чемпионата Греции и отстает на 13 очков от лидера - "Олимпиакоса".
- 4 февраля стало известно, что украинский футболист английского "Вест гема" Андрей Ярмоленко вернется на поле после травмы только в марте.
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