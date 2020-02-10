Украинский боксер заявил, что его осудили в бою с Головкиным

10 февраля, 2020, 13:53

Украинец Сергей Деревянченко считает, что он не заслуживал поражения по очкам в поединке против казахстанца Геннадия Головкина

Об этом Деревянченко рассказал в интервью каналу "Физкультура" в YouTube.

По словам украинского боксера, он не заслуживал поражения единогласным решением судей в бою за титул чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг).

"Я считаю, что не проиграл. Я не пересматривал бой, не люблю этого делать. Я еще не готов. Когда смотрю бои, то очень переживаю. Я даже до конца не пересмотрел бои с Джейкобсом и Кулкаем", - сказал Деревянченко.

Также, украинский боксер обратил внимание, что Головкин отправил его в нокдаун в первом раунде запрещенным ударом в затылок.

"Да, был по затылку удар. Я уклонялся куда-то вниз, был достаточно низко и удар пришелся в область затылка", - пояснил Деревянченко.