Украинский боксер заявил, что его осудили в бою с Головкиным
Об этом Деревянченко рассказал в интервью каналу "Физкультура" в YouTube.
По словам украинского боксера, он не заслуживал поражения единогласным решением судей в бою за титул чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг).
"Я считаю, что не проиграл. Я не пересматривал бой, не люблю этого делать. Я еще не готов. Когда смотрю бои, то очень переживаю. Я даже до конца не пересмотрел бои с Джейкобсом и Кулкаем", - сказал Деревянченко.
Также, украинский боксер обратил внимание, что Головкин отправил его в нокдаун в первом раунде запрещенным ударом в затылок.
"Да, был по затылку удар. Я уклонялся куда-то вниз, был достаточно низко и удар пришелся в область затылка", - пояснил Деревянченко.
- Напомним, 6 октября 2019 года в поединке за титул чемпиона мира IBF в среднем весе Сергей Деревянченко уступил Геннадию Головкину .
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