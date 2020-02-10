У Белого дома задержали мужчину с ножом, который пришел "убить Трампа"

10 февраля, 2020, 12:34

Полиция города Вашингтон задержала у Белого дома жителя Флориды, который признался, что приехал в город для убийства президента страны Дональда Трампа

Об этом сообщает The Washington Post .

"Я здесь, чтобы убить президента Дональда Трампа. У меня с собой нож для этого", - заявил Роджер Хеджпет.

Полиция описывает задержанного как "потерянного человека, которому необходима помощь психиатра".

Напомним, 31 января полиция задержала двух человек, которые пытались заехать на территорию резиденции президента США Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" в штате Флорида.