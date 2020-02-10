Закон о медиа и «сливы» в Telegram: нардеп "слуга" Потураев рассказал, как поступят с мессенджером

10 февраля, 2020, 15:53

Власть не потребует блокировки мессенджера Telegram

Об этом в интервью "Фокусу" заявил нардеп от партии "Слуга народа" Никита Потураев.

По его словам, закрывать каналы в Telegram не собираются.

"Во-первых, они сами скоро лопнут, как лопнули российские. Мода пришла - мода уйдет. Это как производство джина в Великобритании в XVIII веке. Тогда было много шума из-за того, что нация спивается и вот-вот сопьется окончательно. А потом спиртное социализировали. Так же будет с телеграмм-каналами. В конце концов они социализируются. Или будут производить качественный контент, или стихнут. Не пойдем мы в украинские суды требовать, чтобы провайдеры заблокировали телеграмм. Это просто глупо", - отметил Потураев .

Он заявил, что если закон "О СМИ" примут, государство напишет письмо братьям Дуровым в Лондон и попросит их показать, кто у бенефициаров каналов.

"Нам же неважно, кто пишет тексты. Важно, кто деньги дает. Дуровы нам скажут: "Нет, мы не хотим вам помогать" или проигнорируют нас. Тогда наш представитель поедет в Великобританию и обратится в Высокий суд Лондона с просьбой заставить Telegram выполнить требования украинского законодательства. Вот и все. А дальше пусть работают - никаких проблем", - добавил Потураев.