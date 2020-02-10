Суд разблокировал приватизацию Центрэнерго

10 февраля, 2020, 13:06

Хозяйственный суд Киева отменил запрет на действия по подготовке к приватизации "Центрэнерго" по ходатайству Фонда госимущества Украины

Об этом говорится в сообщении ФГИ.

В конце января ведомство начало процедуру отбора инвестиционных советников по приватизации "Центрэнерго", а также привлекает аудиторскую компанию с безупречной репутацией для аудиторского отчета предприятия по итогам прошлого года.

"В феврале будет запущен процедуры подготовки к приватизации ряда следующих объектов большой приватизации", - отмечает Фонд госимущества.

Как сообщалось, 23 января этого года Хозсуд Киева без вызова сторон удовлетворил заявление ООО "Укрдонинвест" об обеспечении иска и запретил ФГИ осуществлять действия по приватизации "Центрэнерго" к рассмотрению по существу спора с "Укрдонинвестом", связанного с предыдущей попыткой продать предприятие.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту принятия судьей такого, по версии правоохранителей, заведомо незаконного решения.

Иск, в котором "Укрдонинвест" оспаривает приказ ФГИ от 10 декабря 2018 года о признании предыдущего конкурса по приватизации "Центрэнерго" таким, что не состоялся, Хозсуд принял к рассмотрению 1 ноября 2019. "Укрдонинвест", кроме отмены приказа, требует также восстановить конкурс, признать компанию его участником, обязать ФГИ издать приказ об утверждении перечня потенциальных покупателей, которые были признаны участниками конкурса.

Ранее "Укрдонинвесту" один раз уже удалось заблокировать дальнейшую приватизацию "Центрэнерго" через админсуд, однако 6 ноября прошлого года этот обеспечительной меры было отменено по ходатайству представителя ФГИ.

ФГИ в октябре 2018 года объявил о проведении конкурса по продаже 78,289% акций ПАО "Центрэнерго" по стартовой цене 5 млрд 984 992 000 грн. Продажа был назначен на 13 декабря 2018 года. Конкурс должен был состояться при наличии минимум двух участников, один из которых - иностранный.

Виталий Трубаров, который был на тот момент председателем фонда, заявил об отмене конкурса, поскольку подана участниками документация не соответствовала требованиям законодательства.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блоки (18 - пылеугольных и 5 - газомазутных) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.