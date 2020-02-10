Суд признал незаконным увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского худмузея

10 февраля, 2020, 15:39

Увольнение украинского художника Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея 4 сентября 2019 года было незаконным

Такое решение принял судья Приморского районного суда Одессы Денис Донцов, сообщает Радио Свобода.

"Исковое требование удовлетворить частично - признать незаконным и отменить решение областного совета. Частичное удовлетворение связано с тем, что истец продолжал выполнять свои обязанности", - подчеркнул судья.

Сам художник также прокомментировал решение.

"Я не хочу войн с областным советом, я хочу, чтобы оно (решение, - ред.) стало основанием для установления нормальных отношений", - заявил Ройтбурд.

Судебное заседание неоднократно переносили из-за неявки представителей юридического управления областного совета. На заседание 10 февраля областной совет отправил заместителя начальника юридического управления облсовета Александра Соснина.