Суд признал незаконным увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского худмузея
Такое решение принял судья Приморского районного суда Одессы Денис Донцов, сообщает Радио Свобода.
"Исковое требование удовлетворить частично - признать незаконным и отменить решение областного совета. Частичное удовлетворение связано с тем, что истец продолжал выполнять свои обязанности", - подчеркнул судья.
Сам художник также прокомментировал решение.
"Я не хочу войн с областным советом, я хочу, чтобы оно (решение, - ред.) стало основанием для установления нормальных отношений", - заявил Ройтбурд.
Судебное заседание неоднократно переносили из-за неявки представителей юридического управления областного совета. На заседание 10 февраля областной совет отправил заместителя начальника юридического управления облсовета Александра Соснина.
- Министерство культуры, молодежи и спорта Украины заявило, что увольнение Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея было безосновательным.
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