Современные вызовы требуют единства и совместных действий - Арсений Яценюк после круглого стола по украинско-американским отношениям

10 февраля, 2020, 18:46

Международное противодействие агрессивной политике Кремля должно основываться на более глубоком осознании настоящих угроз со стороны России для всех нас

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook 10 февраля.

"Международное противодействие агрессивной политике Кремля должно основываться на более глубоком осознании настоящих угроз со стороны России для всех нас. Мы не можем недооценивать нашего общего врага. Что слабее мы, тем сильнее диктаторы", - сказал он.

В этот день Арсений Яценюк принял участие в круглом столе Atlantiс Council и Фонда Виктора Пинчука при участии представителей из США и Украины относительно будущего украинско-американских отношений.

Лидер НФ выразил благодарность за поддержку, которую США оказывали и оказывают Украине: "Вызовы, стоящие перед нами, требуют единства и совместных действий", - написал он.