Состояние свободы слова в Украине значительно ухудшается, - Княжицкий

10 февраля, 2020, 18:34

Последние обыски на телеканале "1+1", а перед тем на телеканале "Прямой" - это все очень плохие симптомы. Если на провластный канал "1+1" может прийти правоохранительная государственная структура, то что говорить о безопасности оппозиционных каналов

Об этом заявил депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий во время заседания комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики, сообщает Еспресо.TV.

По словам депутата, СБУ на заседании комитета не объяснила причины обыска журналистов.

"Дело возбуждено за незаконное приобретение или продажу средств незаконного сбора информации. Никаких доказательств того, что это делали именно эти журналисты, нет. Изъяты компьютеры, на которых была совсем другая информация, которой пользовались журналисты. В решении суда они вообще трактуются, как обычные граждане, а не как журналисты, что противоречит вообще украинскому законодательству и практике Европейского суда по правам человека и европейским обязательствам Украины", - рассказал Николай Княжицкий.

Княжицкий уверен, что состояние свободы слова ухудшается из-за позиции со многими высказываниями представителей нынешней украинской власти, силовых органов. Именно поэтому очень важна позиция демократических политиков, журналистов, общественной среды, для того, чтобы свобода слова, как одна из главных ценностей, была защищена.

Справка:

7 февраля СБУ провели обыски на телеканале 1+1 в связи с расследованием дела о прослушке премьера Алексея Гончарука. Обыски проводились с многочисленными нарушениями. Кроме того, СБУ заявила, что журналистов обвиняют не в прослушке премьера, а в распространении аудиозаписей.

Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики в связи с обысками на "1+1" решил предусмотреть в законодательстве четкие правовые основания и порядок доступа правоохранительных органов к источникам информации (или информации, позволяющей установить источник).