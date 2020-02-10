Снежный ком или лавина: 2 сценария выплаты долгов

10 февраля, 2020, 12:31

Сейчас оформлять кредиты достаточно легко и, на первый взгляд, с ними легко справиться. Но когда займов более двух - начинаются проблемы

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Во-первых, сам факт задолженности давит на человека морально: никто не любит отдавать свои кровные за то, что уже давно израсходуется. Во-вторых, с кредитами приходится экономить - а так как от этой экономии денег не прибывает, рано или поздно это начинает раздражать.

Независимо от того, пользуетесь вы кредитной картой, или оформили несколько кредитов наличными или кредитов онлайн, эксперты финансового портала Finance.ua рекомендуют набирать кредиты на сумму не более 40% от месячного дохода.

Но иногда даже в таком объеме выплаты сильно травмируют семейный бюджет. Единственный выход - расстаться хотя бы с одним из долгов как можно быстрее. Для этого есть две стратегии закрытия долгов: "лавина" и "снежный ком".

Лавина

Суть "лавины" в том, чтобы всегда в первую очередь гасить кредит с высокой процентной ставкой. Это математически обоснованно: чем выше процентная ставка, тем больше переплата.

Из минусов - при такой стратегии выплата долгов займет больше времени. Но если вы закроете самый кредит досрочно, то у вас получится хорошо сэкономить на процентах.

Снежный ком

Суть методики "снежного кома" заключается в том, чтобы в первую очередь тушить маленький кредит.

Этот способ не поможет сэкономить на процентах, но подействует психологически: некоторым трудно дается факт, что в семье висит несколько кредитов, а наличие всего одной займа (даже большой) поможет снять напряжение.

Из плюсов - благодаря "снежному кому" количество кредитов быстро уменьшается. Но так общая переплата будет больше, чем если тушить сначала дорогой кредит.

Но всегда хорошо гасить кредит досрочно?

Фактически для кредитной истории досрочное погашение долгов - только плюс, так как это характеризует вас как платежеспособного клиента. Но "досрочникив" не сильно любят сами банки: им гораздо выгоднее работать с клиентами, которые платят вовремя, потому что с ними можно получить дополнительную прибыль.

Получается так: в кредитной истории указанные сроки, на которые был рассчитан кредит и дата его фактического закрытия. Если банк видит, что долг закрыт раньше, чем оговаривалось - может отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

Поэтому, если кредитная нагрузка не доставляет особого дискомфорта, рекомендуем выплачивать все долги в указанный в договоре время.