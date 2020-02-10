Сломал руку во 2-м раунде: Промоутер подтвердил, что Далакян выиграл чемпионский бой с ужасной травмой

10 февраля, 2020, 16:55

Промоутер Артёма Далакяна подтвердил, что украинский боксер выиграл бой за титул чемпиона мира WBA, несмотря на тяжелую травму

Об этом сообщает klitschko-brothers.com.

По словам промоутера чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легчайшем весе (до 50,9 кг) Виктора Рубана, обследование подтвердило, что Артем Далакян во втором раунде боя против венесуэльца Йосбера Переса сломал руку.

"К сожалению, диагноз подтвердился, у нашего чемпиона сломана правая рука. Считаю, что Артем обнаружил настоящие бойцовские качества, ведь в течение 10 раундов боксировал со сломанной рукой. Сразу после боя врач наложил ему гипс. Когда четко поймем сроки восстановления, определим дальнейшую стратегию продвижения боксерской карьеры Артема. Хотим организовать ему большой бой за объединение титулов", - сказал Рубан.