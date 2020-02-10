Швейцарцы на референдуме поддержали поправку о криминализации дискриминации ЛГБТ

10 февраля, 2020, 11:35

Швейцарские избиратели с большим отрывом одобрили на референдуме меры, которые сделают незаконной дискриминацию людей из-за их сексуальной ориентации

Об этом сообщает AP /

Парламент Швейцарии в конце 2018 года одобрил расширение существующего антидискриминационного закона страны, чтобы сделать незаконным публичное очернение, дискриминацию или разжигания ненависти на основе сексуальной ориентации человека.

Противники этих изменений настаивали, что он нарушает право людей на свободу мнений и собрали достаточно подписей, чтобы провести референдум по этому вопросу. Швейцария проводит референдумы несколько раз в год, которые дают избирателям прямое право голоса в принятии политических решений.

Избиратели поддержали запрет дискриминации гомосексуалов с преобладанием 63,1% до 36,9. С 26 кантонов Швейцарии только три - Аппенцелль-Иннерроден, Швиц и Ури - имели большинство голосов против криминализации гомофобии.

Согласно новому законодательству, работники ресторанов, кинотеатров и общественных объектов, таких как бассейны, не смогут отказывать людям за их сексуальной ориентации.

Закон допускает штрафы и до трех лет лишения свободы за нарушение.