СБУ передала списки на обмен пленными на утверждение крымским татарам, - Джемилев

10 февраля, 2020, 13:54

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал, что в первую очередь в список на обмен будут вносить тех, кто получил от России самые большие сроки заключения - 15-17 лет

Об этом лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал в интервью изданию " Крим.Реалии ".

Мустафа-ага отметил, что вопрос обмена обсуждался еще на совещании по стратегическому партнерству президентов Турции и Украины.

" Владимир Зеленский говорил об этом, а также сам Реджеп Эрдоган и министры с обеих сторон. Мне тоже дали слово, и, возможно, пожалели об этом. Я говорил о том, что в этом обмене является большой недостаток: мы вынуждены отдавать кровавых бандитов в обмен на освобождение абсолютно невинных людей. Таким образом мы наносим вред всему обществу. Например, Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова меняли на сотрудников ГРУ России, убивали чеченских диссидентов по всему миру ", - подчеркнул Джемилев.

Он добавил, что нет гарантии, что после освобождения 138 человек Путин завтра не наберет еще 1380 новых.

"Мы имеем дело со страной, где нет нормальной судебной, правовой системы, все решается на высшем уровне. Так что обмены - не путь защиты наших сограждан на оккупированных территориях", - заявил лидер крымскотатарского народа.

На вопрос журналистов, привлекает Офис президента Меджлис к работе над обменными спискам, он ответил:

"Нам СБУ передала весь этот список на утверждение. У нас есть свои приоритеты, кого увольнять в первую очередь. Мы считаем, что сначала должны выйти наши соотечественники, которые получили в российских судах самые большие сроки - по 15-17 лет, совершенно дикие, по какую литературу. Там есть те, кто сидит под домашним арестом, подпиской о невыезде - они подлежат обмену уже в последнюю очередь, поскольку страдают гораздо меньше, чем сидят в лагерях. Одним словом, идет процесс, мы рассматриваем каждую фамилию. Так или иначе, когда весь наш обменный запас будет исчерпан , Мы будем вынуждены требовать освобождения наших людей, наверное, уже на другой основе. "