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Espreso.tvОбществоРаздача "паспортов ЛНР" в ОРЛО: прокуратура открыла дело о нарушении законов войны

Раздача "паспортов ЛНР" в ОРЛО: прокуратура открыла дело о нарушении законов войны

Прокуратура Луганской области начало уголовное производство по осуществлению представителями оккупационной администрации Российской Федерации принудительной "паспортизации" граждан Украины

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Указанные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.

Согласно материалам СБУ, первые лица администрации "ЛНР", контролируемой Российской Федерацией, проводят насильственную политику в отношении принудительного получения гражданами Украины на временно оккупированной территории Луганской области так называемых паспортов гражданина "ЛНР".

Указанные действия носят именно принудительный характер и вопреки требованиям ст. 52 Женевской конвенциии о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 и ст. 75 Дополнительного протокола от 08.06.1977 (Протокол I) ведут к нарушению конституционных прав и свобод граждан Украины на временно оккупированной территории Луганской области.

По предварительным данным Офиса, паспорта "ЛНР", вероятно, получили более 200 тысяч человек.

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