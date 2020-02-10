Раздача "паспортов ЛНР" в ОРЛО: прокуратура открыла дело о нарушении законов войны

10 февраля, 2020, 16:24

Прокуратура Луганской области начало уголовное производство по осуществлению представителями оккупационной администрации Российской Федерации принудительной "паспортизации" граждан Украины

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Указанные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.

Согласно материалам СБУ, первые лица администрации "ЛНР", контролируемой Российской Федерацией, проводят насильственную политику в отношении принудительного получения гражданами Украины на временно оккупированной территории Луганской области так называемых паспортов гражданина "ЛНР".

Указанные действия носят именно принудительный характер и вопреки требованиям ст. 52 Женевской конвенциии о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 и ст. 75 Дополнительного протокола от 08.06.1977 (Протокол I) ведут к нарушению конституционных прав и свобод граждан Украины на временно оккупированной территории Луганской области.

По предварительным данным Офиса, паспорта "ЛНР", вероятно, получили более 200 тысяч человек.