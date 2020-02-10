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Espreso.tvОбщество"Я выем Зеленскому мозг, пусть это квалифицируют как каннибализм", - Звиробий прокомментировала меру пресечения суда

"Я выем Зеленскому мозг, пусть это квалифицируют как каннибализм", - Звиробий прокомментировала меру пресечения суда


фото: censor.net
10 февраля, после объявления судом меры пресечения Марусе Звиробий по делу об угрозах президенту Зеленскому, она дала комментарий журналистам.

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Я присутствовала на всех судах, которые происходят... Вся страна, по делу Шеремета, по меньшей мере, сделала свои выводы: мы понимаем, что попали в тоталитарное государство, правоохранители - это наемники системы и система закрывает без доказательств. Когда мы готовились сегодня в суд, мы исходили из этого... я принимаю этот бой и если меня боится лично Зеленский и считает, что меня можно посадить за предупреждение... я выем ему мозг. Пусть это тоже как-то квалифицируют - может, как каннибализм", - заявила Звиробий в зале суда.

"Уклонисты и ссыкуны сейчас пытаются нивелировать всю работу ветеранов. Я вижу это дело так. Я не позволю этого сделать. Сейчас мы будем знакомиться с Зеленским. Я познакомлю его близко с теми людьми, которым он хамил. Сейчас начнется шоу", - добавила Звиробий .

  • Напомним, утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к волонтеру и добровольцу Марусе Звиробий .
  • Во время обыска у Маруси Звиробий силовики изъяли 3 мобильных и 2 ружья.
  • Маруся Звиробий (настоящее имя - Елена Анатольевна Самбул (Биленька) - украинский доброволец, инструктор учебного центра десантно-штурмовых войск, общественный деятель, блогер. В октябре 2019 года вместе с нардепом от "Европейской солидарности" Софией Федыной в видеообращении обсудили грубое общение президента Владимира Зеленского с добровольцем в Золотом, предположив, что в одной из таких поездок Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.
  • Напомним, 6 февраля ГБР сообщил о подозрении Звиробий в угрозах Зеленскому.
  • Напомним, в перерыве судебного слушания 10-го февраля Маруся Звиробий назвала президента Владимира Зеленского сцыклом.
  • Суд избрал Звиробий меру пресечения: Звиробий обязали носить электронный браслет
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