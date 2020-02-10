"Я выем Зеленскому мозг, пусть это квалифицируют как каннибализм", - Звиробий прокомментировала меру пресечения суда
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Я присутствовала на всех судах, которые происходят... Вся страна, по делу Шеремета, по меньшей мере, сделала свои выводы: мы понимаем, что попали в тоталитарное государство, правоохранители - это наемники системы и система закрывает без доказательств. Когда мы готовились сегодня в суд, мы исходили из этого... я принимаю этот бой и если меня боится лично Зеленский и считает, что меня можно посадить за предупреждение... я выем ему мозг. Пусть это тоже как-то квалифицируют - может, как каннибализм", - заявила Звиробий в зале суда.
"Уклонисты и ссыкуны сейчас пытаются нивелировать всю работу ветеранов. Я вижу это дело так. Я не позволю этого сделать. Сейчас мы будем знакомиться с Зеленским. Я познакомлю его близко с теми людьми, которым он хамил. Сейчас начнется шоу", - добавила Звиробий .
- Напомним, утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к волонтеру и добровольцу Марусе Звиробий .
- Во время обыска у Маруси Звиробий силовики изъяли 3 мобильных и 2 ружья.
- Маруся Звиробий (настоящее имя - Елена Анатольевна Самбул (Биленька) - украинский доброволец, инструктор учебного центра десантно-штурмовых войск, общественный деятель, блогер. В октябре 2019 года вместе с нардепом от "Европейской солидарности" Софией Федыной в видеообращении обсудили грубое общение президента Владимира Зеленского с добровольцем в Золотом, предположив, что в одной из таких поездок Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.
- Напомним, 6 февраля ГБР сообщил о подозрении Звиробий в угрозах Зеленскому.
- Напомним, в перерыве судебного слушания 10-го февраля Маруся Звиробий назвала президента Владимира Зеленского сцыклом.
- Суд избрал Звиробий меру пресечения: Звиробий обязали носить электронный браслет
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