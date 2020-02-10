"Я выем Зеленскому мозг, пусть это квалифицируют как каннибализм", - Звиробий прокомментировала меру пресечения суда

10 февраля, 2020, 16:09

10 февраля, после объявления судом меры пресечения Марусе Звиробий по делу об угрозах президенту Зеленскому, она дала комментарий журналистам.

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Я присутствовала на всех судах, которые происходят... Вся страна, по делу Шеремета, по меньшей мере, сделала свои выводы: мы понимаем, что попали в тоталитарное государство, правоохранители - это наемники системы и система закрывает без доказательств. Когда мы готовились сегодня в суд, мы исходили из этого... я принимаю этот бой и если меня боится лично Зеленский и считает, что меня можно посадить за предупреждение... я выем ему мозг. Пусть это тоже как-то квалифицируют - может, как каннибализм", - заявила Звиробий в зале суда.

"Уклонисты и ссыкуны сейчас пытаются нивелировать всю работу ветеранов. Я вижу это дело так. Я не позволю этого сделать. Сейчас мы будем знакомиться с Зеленским. Я познакомлю его близко с теми людьми, которым он хамил. Сейчас начнется шоу", - добавила Звиробий .