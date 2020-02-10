"Спасибо за вырубленные парки": злоумышленники облили краской чучело, на котором было фото Кличко
10 февраля, 2020, 10:28
В Оболонском районе Киева неизвестные ночью 10 февраля при помощи монтажной пены испортили замок в общественной приемной депутатов Киевсовета
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Отметим, что по адресу на улице Маршала Тимошенко находится приемная депутатов Людмилы Костенко, Ирины Никорак, Владислава Михайленко (все - от фракции "Солидарность").
Также злоумышленники подвесили чучело, на котором прикрепили фото мэра Киева Виталия Кличко. Чучело облили красной краской и оставили листовки с текстом: "спасибо за вырубленные парки и ямы на наших дорогах".
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