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Espreso.tvОбщество"Спасибо за вырубленные парки": злоумышленники облили краской чучело, на котором было фото Кличко

"Спасибо за вырубленные парки": злоумышленники облили краской чучело, на котором было фото Кличко

В Оболонском районе Киева неизвестные ночью 10 февраля при помощи монтажной пены испортили замок в общественной приемной депутатов Киевсовета

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Отметим, что по адресу на улице Маршала Тимошенко находится приемная депутатов Людмилы Костенко, Ирины Никорак, Владислава Михайленко (все - от фракции "Солидарность").

Также злоумышленники подвесили чучело, на котором прикрепили фото мэра Киева Виталия Кличко. Чучело облили красной краской и оставили листовки с текстом: "спасибо за вырубленные парки и ямы на наших дорогах".

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